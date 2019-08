Opis delovnega mesta: mehanska montaža transportnih sistemov za transport lahkega blaga in palet ter montaža vertikalnih skladiščnih dvigal in podobnih industrijskih elementov v avtomatiziranih skladiščih in logističnih centrih (Foerdertechnik), branje tehničnih načrtov, druga montažna dela. Dorssen IMS, d. o. o., Borovci 64, 2281 Markovci. Prijave zbiramo do 26. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.