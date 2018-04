Moški se je hudo poškodoval

Kot smo na Radiu Celje poročali danes dopoldne, se je okoli 9.30. ure na celjski železniški postaji zgodila nesreča, v kateri se je poškodoval moški.

Po do zdaj znanih podatkih je 55-letni potnik, sicer državljan Libanona, potoval z mednarodnim vlakom. Ko je vlak speljeval s postaje, naj bi moški pritisnil gumb za odpiranje vrat in padel na peron. Pri tem naj bi se lažje poškodoval, a so najnovejši podatki pokazali, da gre za hude telesne poškodbe.

Ponesrečenemu so pomagali reševalci nujne medicinske pomoči, ki so 55-letnika odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju.

SŠol