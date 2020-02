»Moskva je izpolnila moja študijska pričakovanja«

Mitja Suvajac iz Zreč, nekdanji dijak Gimnazije Celje – Center (GCC), živi svoje sanje, saj od jeseni študira fiziko v Moskvi na Nacionalni univerzi Znanosti in Tehnologije (MISiS). Univerza, ki je v središču ruskega glavnem mesta, je najbolj znana po raziskavah novih materialov.

»To zanima tudi mene, saj je eden mojih konjičkov 3D-tisk, pri katerem bodo novi materiali vsekakor zelo pomembni za razvoj in napredovanje tehnologije,« je Mitja povedal o enem ključnih motivov za študij fizike v Moskvi. Trenutno je doma na počitnicah. Te je izkoristil tudi za to, da je obiskal nekdanjo srednjo šolo in ob tem sodeloval pri sprejemu za novega veleposlanika Ruske federacije Timurja Ejvazova, ki je prvič obiskal Celje.

»Univerza veliko sodeluje z drugimi sorodnimi ustanovami po svetu, kar pomeni, da so pri nas ves čas konference in razna predavanja zelo znanih ruskih in svetovnih znanstvenikov. Univerza je zelo živa, vedno se nekaj dogaja, nekaj spreminja, nikoli ni pravega miru in nikoli nam ni dolgčas,« je Mitja Suvajac strnil prve vtise s študija fizike na prestižni moskovski univerzi.

Ruska fizika je že od nekdaj znana kot zelo napredna in razvita. Tudi njeni učbeniki upravičeno veljajo za najboljše na svetu. »A to nista ključna razloga za mojo odločitev, da študiram v Moskvi. Želel sem nekaj drugačnega in še bolj zahtevnega, čeprav za študij fizike že samo po sebi velja, da je zelo težek. Moja pričakovanja so se uresničila, na predavanjih sem res pozoren, sledim bolj kot ne vsaki besedi profesorja, ponavadi zaradi snovi, a tudi zaradi besedišča, še vedno se ruščino učim, ampak moram reči, da mi gre kar dobro z jezika.«

