Motel Ribnik ima novega lastnika

Motel Ribnik Kozje je dobil lastnika. Nanj oziroma na najemnika je čakal od oktobra lani. Oživitve edinega motela v občini Kozje so se lotili štirje mladi podjetniki, ki so v ta namen ustanovili podjetje Turistiko. Njihova želja je, da bi motel Ribnk postal osrednja točka turističnega razvoja kraja in regije.

Motel Ribnik je edini objekt v Kozjem, ki poleg gostinske ponudbe premore tudi prenočišča. Zgrajen je bil leta 1983. Njegov zadnji lastnik, podjetje Kemoplast iz Šentjurja, ga je prevzel leta 1999 in ga leto kasneje v celoti obnovil. Šentjursko podjetje, ki se ukvarja s talnimi oblogami, je sčasoma gostinsko dejavnost opustilo, medtem ko je objekt oddajalo v najem različnim najemnikom. Zadnji je motel zapustil oktobra lani, vse od takrat je ta sameval. V njem so poslovno priložnost prepoznali štirje mladi podjetniki, in sicer trije domačini – brata Sandi in Iztok Štus, Primož Resnik – ter Miha Goropevšek z Vranskega. Konec novembra so ustanovili podjetje Turistiko in kupili motel Koliko je znašala kupnina, po dogovoru s prodajalcem ne razkrivajo.

Za vse okuse in generacije

Kot je povedal Sandi Štus, eden od družbenikov, želijo vzpostaviti turistično ponudbo trizvezdičnega motela, ki omogoča prenočitev 24 gostom, ter ga hkrati napolniti z zabavno, s kulturno, športno in z drugo turistično vsebino, zanimivo tako za lokalno prebivalstvo kot za tuje goste. Gostinsko ponudbo bodo nadgradili s pivnico in pestro ponudbo raznih burgerjev ter ostalih »prigrizkov«. »Organizirali bomo zabave za zaključene družbe, rojstne dneve, poroke, a tudi ›teambuildinge‹. Imamo svoj paintball, tako da bomo dejavnosti združili,« pravi Štus. Kot dodano vrednost oživljanja nekoč izjemno priljubljenega motela v kraju Štus vidi povezovanje vseh lokalnih ponudnikov, pridelovalcev hrane in pijače ter drugih ponudnikov s področja zelenega trajnostnega turizma. V celostno ponudbo bodo dodali lokalne znamenitosti, kot so grad Podsreda, mlini, trgi, »prangerji« … V prostorih motela bo zaživel tudi Turističnoinformacijski center Kozje. »To zgodbo želimo spisati z domačimi ljudmi in upam, da bodo tudi domačini to tako razumeli. Gostom želimo ponuditi dobrote kozjanskih kmetij. Obenem pričakujemo tudi podporo lokalnih oblasti.«

Ne le na izlet, ampak tudi na počitnice

Sandi Štus je prepričan, da je trenutno največja turistična težava občine, da pridejo ljudje zgolj na enodnevne izlete. »Veliko je stvari, ki jih lahko pokažemo. Ljudje lahko pri nas veliko vidijo in doživijo. Seveda jim je treba ponuditi ustrezno nastanitev in za to bomo poskrbeli. S povezovanjem različnih ponudnikov in turističnih organizacij bomo pokazali, da lahko pri nas preživijo lepe počitnice.« Poleg že omenjenega želijo novi lastniki razširiti tudi ponudbo letnih taborov, ki jih vsako leto organizirajo v občini.

Prvi gostje že aprila

Čeprav je motel v dobrem stanju, so se novi lstniki odločili, da bodo del objekta v celoti prenovili. Velika dodana vrednost je tudi ribnik z letno teraso, ki bo v poletnih mesecih nudil prijetno kuliso za glasbene večere. Če bo obnova šla po načrtih, bo Motel Ribnik prve obiskovalce sprejel sredi aprila. V njem bo zaposlitev dobilo od pet do deset ljudi.

LKK, foto: Primož Resnik