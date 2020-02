Motiv za smrt na Polzeli še ni pojasnjen

Na celjski policiji so danes pojasnili nekaj podrobnosti o tragediji, ki se je zgodila v soboto okoli 13. ure na Polzeli. Kaznivega dejanja – zaenkrat še ni znano, ali gre za uboj ali povzročitev hude telesne poškodbe – je osumljenec 43-letni A.V. Ta je do smrti s sekiro poškodoval 69-letnega prijatelja svoje mame in soseda.

“43-letnik je zjutraj prišel domov, ko sta mama in 69-letnik spravljala drva, nato pa se je odpeljal, a se je kmalu vrnil nazaj in pomagal pri delu. Nato je na vrtu ob hiši prišlo med njima do nesoglasja. Ko je mati želela umiriti situacijo, saj je 43-letnik želel fizično obračunati z 69-letnikom, jo je sin odrinil, da je padla po tleh in si zlomila roko. Nato je 43-letnik pograbil sekiro in starejšega znana večkrat z njo udaril po glavi, da je moški umrl na kraju dogodka,” pravi Aleš Slapnik vodja pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije na PU Celje.

Storilec se je nato odpeljal proti Avstriji, kjer je tamkajšnjim policistom dejal, da je povzročil nesrečo in da je v Sloveniji nekoga umoril. Pozno zvečer so Avstrijci osumljenca slovenski policiji predali na Holmcu.

“Motiv za sobotni dogodek še ni povsem pojasnjen, okoliščine še preiskujemo. In šele po koncu bomo skupaj s tožilstvom tudi kvalificirali pravno podlago za ovadbo ali za uboj ali za povzročitev hude telesne poškodbe,« dodaja Slapnik.

Osumljenec sicer do zdaj nikoli ni bil v sporu z žrtvijo. 69-letnik je večkrat njegovi mami nudil pomoč pri delih. Pomoč je poklicala ena izmed sosed.

SŠol

Foto: ŠO