Mož, ki je Šentjurju prižgal luč

Velika dvorana Ipavčevega kulturnega centra Šentjur je sinoči gostila predstavitev knjige Josip Čretnik: pozabljeni šentjurski rodoljub. Obsežno knjigo o življenju uspešnega obrtnika, narodnozavednega politika ter dolgoletnega šentjurskega župana je napisala Zdenka Plavsteiner.

Le redkokdo se v Šentjurju še spomni, kdo je bil Josip Čretnik. Zdenka Plavsteiner je drobce njegovega življenja pobirala iz družinske zgodovine. Ded njenega moža je bil namreč Čretnikov nečak. A suhoparen zapis na nagrobniku, da je ta mož živel med letoma 1872 in 1953, ni povedal nič o tem, kar so odsevali naključni utrinki zgodovinskih virov. Po štirih letih ljubiteljskega raziskovanja je nastala knjiga, na katero bi lahko bil ponosen tudi kakšen zgodovinar. Pred dnevi je Šentjurčanom v Ipavčevem kulturnem centru razkrila zgodbo tega pozabljenega šentjurskega rodoljuba.

V lokalnem časopisu Utrip iz leta 2002 je odkrila en sam zapis, ki je opominjal, da mineva 140 let od rojstva nekdanjega župana, ki je zaslužen za to, da je Šentjur med prvimi podeželskimi kraji dobil električno napeljavo in vodovod. Radovednost, zakaj je tako pomemben človek v kraju povsem utonil v pozabo, jo je gnala v raziskovanje. V arhivih jo je čakalo razočaranje. O Josipu Čretniku skoraj ni bilo sledi. Zgodovinar in izjemen poznavalec šentjurske zgodovine ddr. Igor Grdina ji je svetoval, da se zakoplje v publicistične vire. Tako je Zdenka prenekatero noč v naslednjih štirih letih skoraj do jutra prebirala digitalne zapise v Domovini, Narodnem listu, Narodnem dnevniku, Novi dobi in drugih časopisih iz začetka prejšnjega stoletja. »Kar odneslo me je v nek drug čas, saj sem mimogrede prebrala še celo vrsto drugih zgodb in podatkov. Dobila sem dober vpogled v čas, ki je bil vse prej kot lahek,« pravi Plavsteinerjeva, sicer ekonomistka, ki je upokojitev dočakala na upravni enoti.

V tem drugem mandatu je Josip Čretnik v Šentjurju na podlagi elektrifikacije začel graditi javni vodovod. Ta je bil končan v času nacistične okupacije leta 1942. Po vojni je bil Čretnik pri novi oblasti v nemilosti. Tudi na temelju njegove nacionalizirane delavnice je kasneje nastal šentjurski paradni konj – podjetje Alpos.

