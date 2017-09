Mož nekdanje odvetnice ni želel pričati

Na celjskem sodišču se je danes nadaljevala sodna obravnava zoper nekdanjo žalsko odvetnico Bredo Kovač. Sodni postopek zoper njo so uvedli zaradi očitkov o izneverjanju svojih strank, zlorabe zaupanja, ponarejanja listin in goljufije. Svoje stranke naj bi zavajala, da je vložila tožbe, za kar so jo pooblastile, česar pa v resnici sploh ni storila. Stranke so nato to same ugotovile, pri takšnem početju naj bi ponaredila celo uradne dokumente sodišča.

Obravnava bi morala biti že v torek, a je bila preklicana. Ker so pričam, ki bi jih morali zaslišati v torek, pošiljali vabila sorazmerno pozno, jih danes na sodišče ni bilo. Zato jih bodo zaslišali naslednjič. Je bil pa danes vabljen mož nekdanje odvetnice, ki pa je sodnici dejal, da bo odgovarjal na vprašanja le, če v sodni dvorani ne bo novinarjev. Vendar je sodnica gladko zavrnila predlog, da javnost iz sojenja v delu njegovega pričanja izključi, češ da je sojenje javno in o osebnih zadevah obtožene ne bo izpovedoval. Zato se je pričanju odpovedal, ker to kot družinski član obtožene po zakonodaji lahko stori.

Ker je v procesu zelo veliko govora o tem, da naj bi imela odvetnica težave zaradi prometne nesreče konec 80-ih let in da bi to lahko vplivalo na njeno osebno presojo v času, ko je še bila odvetnica, je danes pred senat stopil nekdanji tožilec Dušan Roš. Ta je dejal, da nekih osebnostnih sprememb pri njej, ko je kot tožilec obravnaval primere, ki jih zastopala Kovačeva kot odvetnica, nikoli ni opazil.

Kovačevi zaradi očitkov več kaznivih dejanj grozi več let zaporne kazni.

