Muzikal z izključno ljudsko glasbo

Mešani pevski zbor Skorno iz Šoštanja se je v letošnjem letu lotil precejšnjega izziva. Pripravil je namreč svoj prvi gledališki projekt, in to muzikal V vasi mojega dekleta. V predstavi pevci pojejo izključno ljudske pesmi, pri snovanju projekt pa sodelujejo s priznanima gledališčnikoma Alice in Kajetanom Čopom. Današnja premiera v Kulturnem domu Šoštanj je že razprodana. Muzikal bodo ponovili že to nedeljo.

Muzikali so v Sloveniji vse bolj priljubljeni. V Skornem so se tovrstni umetniški zvrsti posvetili na nekoliko drugačen način, saj so v ospredje postavili lokalne običaje, med katerimi najbolj znan nosi ime »jajčerija«, še druge pa so povzeli po dokumentarnem filmu Mateja Vraniča. Zgodba se vrti okrog ljubezni, je povedala članica zbora Irena Skornšek, ki se je skupaj z zborovodkinjo Vesno Pirečnik domislila letošnjega zanimivega projekta.

Posebnost muzikala v vasi mojega dekleta je skornsko narečje. Vse skladbe so pravzaprav ljudske pesmi, te dopolnjuje glasbena spremljava, odigrana v živo na harmoniko, lončeni bas, kazu in ribež. Irena Skornšek je pojasnila, kako so se pevci sicer znašli v vlogi igralcev in plesalcev.

Alice Čop je zasnovala scenarij muzikala in naredila izbor ljudskih pesmi, pod režijo, scenografijo in kostumografijo se je podpisal Kajetan Čop. Koreografija je delo Nine Lambizer.

TS

Foto: Matej Vranič