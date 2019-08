Na avtocesti manj delovišč

Na štajerski avtocesti, kjer je bilo na našem območju več delovišč, se razmere izboljšujejo. Izjema je odsek pri Tepanju, kjer je v prometni konici mogoče pričakovati zastoje tam, kjer je promet po enem pasu. Gre za preurejanje območja cestninske postaje Tepanje, kjer naj bi bila dela zaključena do ponedeljka, 19. avgusta.

Najprej, pred nekaj dnevi so bila na avtocesti končana dela na dveh viaduktih med Celjem in predorom Pletovarje. Tudi tam je prihajalo občasno do zastojev. Od včeraj, od nedelje je zopet mogoč promet po obeh polovicah avtoceste med Šentrupertom in Vranskim, po obeh pasovih. Na Vranskem si je Dars za letos zadal preureditev območja čelne cestninske postaje Vransko ter prenovo štirih kilometrov avtoceste med Šentrupertom in Vranskim.

V tem tednu ostaja torej le še avtocestno gradbišče v Tepanju, kjer je priključek za Slovenske Konjice. »V konicah je mogoče pričakovati zastoje predvsem v smeri, kjer je promet po enem pasu,« nam je odgovoril Marjan Koler iz družbe Dars. Na dvokilometrski razdalji je namreč promet speljan le po eni polovici avtoceste tako, da sta na voljo dva pasova v eno smer vožnje ter en pas v obratno smer. »Do predvidoma 15. avgusta bo zaprt izvoz z avtoceste iz smeri Maribora, medtem ko bosta predvidoma do 19. avgusta zaprta izvoz z avtoceste iz Celja proti Mariboru in uvoz na avtocesto v tej smeri,« je povedal Koler. Obvoz bo mogoč tako, da bodo vozniki uporabili priključek Slovenska Bistrica-jug, priključek Dramlje ali staro glavno cesto skozi Vojnik.

BJ

Foto: arhiv RC