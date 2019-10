Na Borštniku nagrada tudi Celjanom

Konec tedna se je v Mariboru končalo 54. Borštnikovo srečanje, na katerem je strokovna komisija podelila nagrade za najboljše uprizoritve pretekle sezone. Veliko nagrado za najboljšo uprizoritev je dobila predstava Še ni naslova v režiji Tomija Janežiča in produkciji Slovenskega mladinskega gledališča. Borštnikovo nagrado za oblikovanje svetlobe je dobil Borut Bučinel v predstavi Ljudomrznik v produkciji Gledališča Celje.

Strokovni selektor letošnjega festivala Matjaž Zupančič je v tekmovalni program letos uvrstil Molièrovo komedijo Ljudomrznik v režiji Nine Rajić Kranjac, ki so jo pripravili v Gledališču Celje. Oblikovalec svetlobe v tej predstavi je Borut Bučinel, ki je za svoje delo prejel Borštnikovo nagrado. Strokovna komisija je obrazložila svoj izbor nagrade. »Borut Bučinel v predstavi Ljudomrznik natančno spremlja dramaturgijo predstave in oblikuje svetlobo v razponu od klasične postavitve do večplastnih svetlobnih podob. Na ta način oblikovanje svetlobe ‒ vzporedno s spremembo scenografije in razvojem režijsko-dramaturške postavitve ‒ preraste v samostojen avtorski prispevek, ki spominja na distopičnost sodobnega časa.«

BGO