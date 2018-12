Na božič in štefanovo v jami

Jama Pekel je na božič in štefanovo že devetnajsto leto zapored prizorišče Božične skrivnosti. Po vseh teh letih še vedno ostaja najbolj priljubljeni praznični dogodek v dolini. Pri brunarici s prodajo vstopnic se je včeraj trlo ljudi. Kar nekaj dela so z urejanjem prometa imeli tudi gasilci.

Člani Turističnega društva Šempeter s predsednico Ivico Čretnik osrednjo pozornost še vedno namenjajo božični zgodbi v jami, v kateri so vse od začetka in skoraj do konca nanizani posamezni prizori iz Jezusovega rojstva, ki bo na ogled še danes popoldne. Zgodbo popestrijo lokalni glasbeniki, ki prepevajo praznične pesmi in ustvarjajo božični duh.

Ob izhodu v jamo srečo v prihajajočem letu že tradicionalno zaželita dimnikarčka. Zunanje prizorišče nudi možnost sproščenega druženja. Otroke že povsem na začetku pozdravlja božiček s palčki, obiskovalci pa se lahko pogrejejo ob toplih napitih in lesnem ognju ter prisluhnejo živi glasbi.

Čretnikova upa, da bodo lahko pod streho spravili tudi jubilejno dvajseto božično skrivnost. Vsako leto znova imajo namreč več dela s pristojno inšpekcijo, ki z vidika varovanja okolja ni najbolj navdušena nad tovrstnim prazničnim dogajanjem v kraški jami na Ponikovskem krasu.

Danes bo uprizoritev živih jaslic tudi v Božičnem Vojniku. Predstavi bosta ob 17-ih in 18.30.



ŠPELA OŽIR