Na Braču s poslušalci Radia Celje in bralci Novega tednika

Novi tednik in Radio Celje vas v sodelovanju s turistično agencijo Relax vsako leto povabi na počitnice. Druščina uživa v različnih animacijskih igrah, izletih, navezujemo pristna prijateljstva, predvsem pa uživamo v morju in soncu, ki nam je bilo tudi tokrat še kako naklonjeno. Družili smo se v Supetarju v hotelu Waterman Supetrus resort, uživali v njihovi odlični kulinarični ponudbi, vsak večer zaplesali na terasi, zapeli z dalmatinsko klapo, na morju pa brez ribjega piknika tudi ni pike na i, zato smo tokrat spoznavali Šolto. Naša himna Pojdi z menoj je odmevala in še bo, zato vabljeni, da se nam na naslednjem potepanju pridružite.

