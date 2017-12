Na Celjskem brez elektrike še vedno več kot 5000 odjemalcev

Zaradi orkanskega vetra in podrtih dreves je na distribucijskem omrežju Elektra Celje motena dobava električne energije. Ob 11. uri je bilo brez elektrike še 5.630 odjemalcev (na območju distribucijske enote Slovenj Gradec je brez električne energije 4.500 odjemalcev, na območju distribucijske enote Velenje 1.014 in na območju distribucijske enote Celje 116 odjemalcev).

Ekipe Elektra Celje so na terenu in se trudijo odpraviti okvare na daljnovodih. Glede na razmere ne morejo napovedati, kdaj bodo vsi odjemalci ponovno napajani, saj se stanje zaradi vetra in posledično podiranja dreves iz minute v minuto spreminja, si pa prizadevajo da bi večino okvar odpravili do večera.