Na celjskem odru pristajata kosovirja na letečih žlicah

Slovensko ljudsko gledališče Celje bo ta petek na oder postavilo tretjo letošnjo premiero. Gre za otroško predstavo Kosovirja na leteči žlici. Znano delo slovenske avtorice Svetlane Makarovič bo tovrstno dramsko postavitev doživelo prvič.

Kosovir je prav posebna žival, ki ima svojo razdelek celo v Wikipediji. Če hodimo po gozdu odprtega srca in našpičenih ušes, ga prav lahko tudi slišimo.

Nekoč se zgodi: Radovedna Glili si želi odpotovati proti severojugovzhodu, kjer bi rada v živo spoznala čudna bitja, ki hodijo po dveh nogah, katerih mladičem se vidijo popki in ki sami sebi pravijo ljudje, živijo pa v Človekariji. S seboj povabi tudi prijatelja Glala. Popotne dogodivščine vodijo razposajena kosovirčka skozi krokodiljo deželo preko Sovirije, kjer spoznata Sovo, nato srečata še Goske, Vohljačka, Cepetalo, Deževno teto … in se po razočaranem soočenju s »človekarji« vesela vrneta domov v Kosovirijo.

Dramaturginja predstave Alja Predan je odrsko besedilo stkala iz treh temeljnih del Svetlane Makarovič in sicer Kosovirja na leteči žlici, Kam pa kam kosovirja in Mi, kosovirji. Prvo od naštetih del je doslej zaživelo na lutkovnem odru, na gledališkem dramskem odru pa gre na nek način za krstno uprizoritev. Režiser Matjaž Latin se je v Celju že podpisal pod Mačka Murija ter Jakca in breskev velikanko. Besedil Svetlane Makarovič pa se loteva prvič in to s posebno predanostjo. “Gre za literaturo mojega otroštva. Kosovirji so me navdušili že kot otroka. Zanimivo je primerjati otroške spomine in sedanje svetove imaginacije, ki jih odpira to isto delo.” Direktorica SLG Celje Tina Kosi je priprave pospremila z navdušenjem, saj verjame, da se s to predstavo ponovno uvrščajo med najbolj kakovostne otroške uprizoritve v državi.

Scenografija je delo Mateje Kapun, kostumi Mire Strnad, avtor glasbe je Gregor Stermecki, aranžmajev Peter Dekleva, koreografije Nina Fajdiga, videoprojekcije Rok Predin. V predstavi bodo vsak v treh vlogah zaigrali Tarek Rashid, Mario Šelih in David Čeh. V glavnih vlogah kosovirjev pa bosta nastopila Damjan M. Trbovc in Tanja Potočnik.

Premiera Kosovisjev na leteči žlici bo v SLG Celje ta petek ob 18.00 uri .

StO