Na Celjskem ošpic (še) ni

Zatem ko so na Nacionalnem inštitutu RS za javno zdravje prejeli obvestilo o pojavu ošpic pri otroku, ki se je pred prazniki vrnil s potovanja iz Srbije, opozarjajo vse na povečano previdnost. Vsem, ki se po praznikih vračajo iz tujine, oziroma se v tujino morda še odpravljajo, svetujejo, da ob pojavu značilnih bolezenskih znakov takoj obvestijo osebnega zdravnika po telefonu. Pomembno je, da ne hodijo v čakalnico in ne širijo bolezni. Ošpice so zelo nalezljiva otroška bolezen, ki jo povzroča virus ošpic, za katero pa lahko zbolijo tudi odrasli.

Glavne značilnosti so vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in zlivajoč značilen rdečkast izpuščaj, ki je dvignjen nad nivojem kože.

V Sloveniji je večina primerov ošpic povezanih z mednarodnimi potovanji. Zbolijo predvsem necepljene osebe, ki potem prenesejo okužbo na druge nezaščitene osebe, kar ima lahko za posledico izbruh ošpic.

Vodja celjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med.:

Kot dodaja epidemiologinja, se je v zadnjem času povečalo število zanimanja za cepljenje, pojava ošpic na Celjskem pa zaenkrat še ni bilo.

Za popolno zaščito se je treba cepiti z dvema odmerkoma cepiva v razmaku štirih tednov. Cepljenje otrok, mladostnikov in študentov do starosti 26 let opravijo pediater, šolski zdravnik ali zdravnik v ambulanti na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja. Odrasle osebe lahko cepijo izbrani zdravniki ali osebje na območni enoti Nacionalnega inštituta RS za javno zdravje. Cepljenje odraslih oseb je plačljivo in stane 21 evrov za en odmerek.

SŠOl