Na Celjskem prvi primer koronavirusa

Po naših podatkih naj bi bil v Celju zagotovo en rezultat testiranja na okužbo danes pozitiven. Na novinarski konferenci ob 18. uri je sicer direktorica NIJZ Nina Pirnat potrdila, da testiranje opravljajo pri zaposleni na eni izmed šol “pri Celju”. Šlo naj bi za učiteljico na osnovni šoli v Šmarju pri Jelšah, pa poroča portal kozjansko.info Virus naj bi bil vnešen iz Italije. Vendar Pirnatova pozitivnega rezultata ni jasno potrdila. Bodo pa, če bo rezultat pozitiven, razmišljali tudi o morebitnem zaprtju šole. Več bo znano jutri, je še dodala. Toda podatki o tem, da je ta primer pozitiven, držijo tudi po naših informacijah.

Okoli 19. ure so na Facebook strani Občina Šmarje pri Jelšah zapisali: “Od pojava okužb s koronavirusom COVID-19 v Sloveniji Občina Šmarje pri Jelšah ves čas sodeluje in ravna v skladu z navodili pristojnih institucij. Poteka sestanek vseh pristojnih služb sistema zaščite in reševanja v občini in javnih ustanov. Izjava za javnost po končanem sestanku.”

Svetovna zdravstvena organizacije je izbruh novega koronavirusa danes razglasila za pandemijo. Začetek 21. stoletja je zaznamovalo že več pandemij, a čeprav so v svetu pogosto sprožile paniko, so bile v tem stoletju precej manj smrtonosne od tistih v 20. stoletju.

V Sloveniji je trenutno okuženih 57 oseb. Od torka zvečer je število potrjenih primerov okužbe naraslo za več kot 20, kar je statistično največji dnevni prirast novookuženih pri nas doslej.

V trenutni epidemiološki situaciji splošno zapiranje šol še ni potrebno, zaenkrat je v Sloveniji zaprta OŠ Frana Albrehta v Kamniku. Obseg ukrepov se bo dnevno spreminjal glede na razvoj situacije, poudarjajo na Ministrstvu RS za zdravje.

V zvezi z ukrepi na meji z Italijo je minister za zdravje Aleš Šabeder na novinarski konferenci poudaril, da Slovenija ne zapira meje z Italijo, ampak se bodo izvajali ukrepi za nadzor nad zdravjem potnikov. Vzpostavljenih bo 6 kontrolnih točk na meji, in sicer Rateče, Robič, Vrtojba, Škofije, Fernetiči in Krvavi potok. Vsi ostali prehodi se bodo zaprli.

Kot je odločila vlada, se bo kontrola vstopa na meji izvajala pri osebah, ki niso slovenski državljani oziroma v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Preverjali bodo, ali imajo osebe potrdilo o negativnem izvidu na koronavirus, ki jim ga je izdal pristojni organ. Potrdilo bo moralo biti v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku in ne bo smelo biti starejše od treh dni. Osebi, ki ne bo imela ustreznega potrdila, se bo lahko prepovedal vstop na območje Republike Slovenije.

Za slovenske državljane omejitev ne bo.

Kontrola vstopa se ne bo izvajala za tovorni promet.

Znano je, da je celjska bolnišnica omejila dostop v prostore in zaprla več vhodov ter poostrila epidemiološki nadzor na še odprtih vhodih, o čemer smo že poročali. Okrepljene so tudi zdravniške ekipe, ki testiranja na sum okužbe s koronavirusom opravljajo v izolacijski ambulanti, ki je od nedelje postavljena pred Urgentnim centrom Celje. Bolnišničnim zdravnikom namreč pomagajo pri testiranju v izmenah tudi zdravniki iz Zdravstvenih domov na Celjskem.

Ukrepi Splošne bolnišnice Celje: TUKAJ

Strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje Franc Vindišar pravi, da v tem trenutku ni na mestu nikakršna panika.

Celjska bolnišnica je v načrtu za sprejem morebitnih bolnikov predvidena v drugi fazi. Zaenkrat okužene namreč nameščajo predvsem v Infekcijsko kliniko v Ljubljani in v UKC Maribor. Če bi se število okuženih povečalo, bi jih nameščali tudi v celjsko bolnišnico, poleg v novomeško in murskosoboško.

»V Celju je za namestitev bolnikov urejen prostor v novejšem delu stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer imamo pripravljenih enajst bolniških postelj, ki so popolnoma izolirane od ostalih prostorov,« pojasnjuje Vindišar.

Poleg zaprtja petih vhodov je Splošna bolnišnica Celje izdala še dodatna navodila o izrednih vstopih v prostore. Ta se nanašajo predvsem na svojce hudo bolnih pacientov, na urejanje dokumentacije v primeru smrti in slovesa od pokojnega in na vnos osebnih stvari hospitaliziranim bolnikom. Več TUKAJ

Navodila Zdravstvenega doma Celje TUKAJ

SIMONA ŠOLINIČ