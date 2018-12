Na Celjskem zaradi pirotehnike že poškodovan otrok

Policija preiskuje okoliščine hujše nesreče s pirotehniko, ki se je včeraj popoldne zgodila v Arji vasi. Po do zdaj znanih podatkih se je huje poškodoval otrok. Ta naj bi prižgal večjo petardo, ki mu je eksplodirala v roki.

Utrpel je zlom dve prstov na roki in opekline po obrazu in telesu. Še vedno je na zdravljenju v celjski bolnišnici.

Med poškodovanimi s pirotehniko je največ mladih. Povprečje med letoma 2002 in 2017 kaže, da je bilo kar 53 odstotkov poškodovancev starih med 10 in 20 let.

Nekateri pirotehnični izdelki so na trgovskih policah celo leto, toda prodaja ognjemetnih izdelkov tako imenovane F1 kategorije, katerih glavni učinek je pok (to so pokajoče žabice, pok vrvica, pokajoče kroglice) pa je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Pirotehnične izdelke, katerih glavnih učinek je pok, je prepovedano uporabljati v bližini bolnišnic, v strnjenih naseljih, stanovanjskih zgradbah in zaprtih prostorih, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedani sta tudi predelava in posest pirotehničnih izdelkov zaradi večjega učinka.

Predvidena kazen za kršitve pri uporabi nedovoljene pirotehnike je od 400 do 1200 evrov.

SŠol

Foto: Pixabay