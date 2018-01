Na celjskih ulicah silvestrovalo več kot 6.000 ljudi

S silvestrovanjema na prostem se je v Celju zaključil mesec dni trajajoči program Pravljičnega Celja 2017. V nedeljo opoldne so novemu letu prvi nazdravili najmlajši obiskovalci Pravljične dežele, ki so rajali v družbi pevke Ditke, dedka Mraza in pravljičnih vil. Na Krekovem trgu se je zabava začela ob 22. uri. Najdaljšo noč v letu so Celjani in drugi obiskovalci – na celjskih ulicah se jih je zbralo kar več kot 6.000 – preživeli skupaj s člani skupine Kingston. Odštevanje do novega leta je minilo v družbi z župana Mestne občine Celje Bojana Šrota, ki je zbrane takoj ob vstopu v novo leto nagovoril še z novoletno poslanico.

ŠO, foto: M. Ažman, Zavod Celeia Celje