Na Euru Slovenija najprej z Rusijo

V Celju se je danes s tekmama Norveška – Švedska (19:31) v dvorani Zlatorog in Nemčija – Nizozemska (22:21) v Golovcu začelo evropsko rokometno prvenstvo za kadetinje.

Selektor Slovenije Boris Čuk je določil šestnajsterico, ki bo drevi nastopila proti Rusinjam. V naši selekciji so tudi Ema Markovič in Nikita Mrdženović iz celjskega kluba Zdežele ter Sara Meža iz Velenja. Zaenkrat bo Lana Artelj iz Zelenih dolin Žalca spremljala tekme s tribun. Obračun Slovenije in Rusije se bo v dvorani Golovec začel ob 19.30.

DŠ

Foto: SLAVKO KOLAR