Na ginekologiji bistveno zmanjšali obseg pregledov

»Zaradi širjenja epidemije COVID-19 smo bili prisiljeni močno prilagoditi naše delo z bolnicami,« so sporočili iz Splošne bolnišnice Celje.

Po priporočilih Razširjenega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo in sklepu Ministrstva za zdravje RS so namreč bistveno zmanjšali obseg dela in število dostopnih ambulant, z namenom, da bi preprečili širjenje okužbe med prebivalci.

»Do preklica ne bomo opravljali rednih preventivnih ginekoloških pregledov. Preventivni pregledi v nosečnosti zdravih nosečnic potekajo med 11. in 14. tednom, med 20. in 24. tednom z morfologijo, 28. teden, med 32. in 34. tednom, 37. teden, 39. teden, 40. teden. Za dogovor o sprožitvi poroda poteka pregled v 41. tednu v porodnišnici. Preglede zdravih nosečnic bomo v Savinjski regiji opravljali v dveh enotnih ambulantah za zdrave nosečnice,« dodajajo v bolnišnici.

V Zdravstvenem domu Celje bodo obravnavali nosečnice iz ambulant celjske bolnišnice ter zdravstvenih domov Celje, Žalec, Laško, Radeče ter zasebnih ginekoloških ambulant Filipa Simonitija, Darje Gašperlin Dovnik, Irene Govc Četina, Suzane Peternelj Marinšek in Edite Arh.

V ZD Slovenske Konjice bodo obravnavali nosečnice iz ambulant ZD Slovenske Konjice, ZD Šmarje pri Jelšah z izpostavo Podčetrtek, Term Dobrna ter zasebne ginekološke ambulante dr. Damirja Franića.

»Za vse nosečnice je vsak delovnik od 7.30 do 15. ure na voljo telefonsko svetovanje na enotni številki za našo regijo: 03 543 44 40. Nosečnice bodo po telefonu obveščene o terminu za pregled, po seznamih, ki so jih posredovali ginekologi,« še pojasnjujejo v celjski bolnišnici.

Vse nosečnice s sumom ali ugotovljeno gestacijsko boleznijo ali ogroženostjo ploda pa obravnavajo kot do zdaj na ginekološko porodniškem oddelku bolnišnice. A je treba pred prihodom poklicati 03 423 33 49.

SŠol