Na Golteh novi lastnik zavihal rokave

Po prevzemu večinskega lastniškega deleža v družbi Golte je podjetje Sicom Invest začelo izvajati napovedane ukrepe, projekte in spremembe. Z njimi želi izboljšati delovanje gorskega centra na tehničnem, storitvenem, marketinškem in drugih področjih.

Na Golteh trenutno prenavljajo hotel, ki bo zaprt do konca junija, potem pa napovedujejo slavnostno odprtje. Dokončanje apartmajskega naselja je eden od večjih projektov, ki jih je napovedal nov lastnik ob prevzemu podjetja. Za dokončanje bo namenil 2 milijona evrov. Kot so še navedli v Sicom Investu, je prišlo v družbi do nekaterih kadrovskih sprememb, nekaj zaradi odpovedi delavcev, nekaj zaradi običajnega sezonskega ciklusa.

Kadrovsko nameravajo okrepiti področje trženja in hotelsko organizacijo. Ob tem je novi lastnik še sporočil, da Ernest Kovač ostaja na mestu direktorja, družba pa bo v prihodnje imela tudi prokurista.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA