Na Golteh z novimi apartmaji do večjega obiska smučarjev

Na Golteh so novo smučarsko sezono odprli konec preteklega tedna, začeli pa so jo s pomembno pridobitvijo, saj so po nekaj letih zastoja v gradnji namenu predali 32 novih apartmajev, naložbo vredno 4 milijone evrov.

V apartmajih lahko prebiva več kot 200 smučarjev, kar pomeni skoraj podvojitev nočitvenih zmogljivosti. Mitja Terče, direktor družbe Golte danes na srečanju z novinarji, ko je smučišče v sončnem vremenu kazalo prav idilično podobno.

Na Golteh si želijo, da bi v prihodnje lahko vlagali tudi v posodobitev žičniške infrastrukture, a brez pomoči države to ne bo mogoče. Sicer pa na Golteh letos pričakujejo več smučarjev kot v lanski zaradi neugodnega vremena neposrečeni zimski sezoni, ko so jih našteli 55 tisoč. V povprečju se v zadnjih sezonah na Golteh sicer smučalo 65 tisoč smučarjev.

Letos se je zaradi pretoplega vremena, ki ni omogočalo umetnega zasneževanja smučarska sezona začela nekoliko kasneje kot lani lani, ko so prve smučarje gostili že v drugi polovici novembra.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA