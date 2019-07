Na igrah v Rusiji računajo na nove dobre dosežke

V Ufi v Rusiji so se danes začele mednarodne igre šolarjev, ki se jih udeležujejo tudi mladi celjski športniki, ki bodo nastopili v atletiki, plavanju in judu.

Na poti do prizorišča je imelo celjsko zastopstvo nekaj težav z letalskimi povezami, a je zdaj vse v najlepšem redu, kot je pred odhodom na otvoritveno slovesnost povedala Barbara Gorski, vodja celjske delegacije.

“Prizorišča so nova, vrhunska, prpravljena za mednarodne tekme, vzdušje fantastično. Na začetku smo imeli malo težav pri potovanju, ampak moram povedati, da so se na letališču v Moskvi maksimalno potrudili. Ko so nas razdelili v skupine, so nekateri lahko do leta tudi šli počivat v hotel,“je še dejala Barbara Gorski.

Nekatera tekmovanja so se začela že danes in bodo trajala vse do sobote.

“V zadnjih letih resnično dosegamo zavidljive rezultate. Tako v plavanju kot v judu smo osvajali medalje in tudi letos se nadejamo, da se vrnemo s kakšno medaljo,” je optimistična vodja celjske športne delegacije.

Na igrah v Ufi so tudi predstavniki Pokrajinskega muzeja Celja, ki bodo postavili razstavo o športnih igrah šolarjev, ki so bile pred leti v Celju.

ROBERT GORJANC

Foto: MOC