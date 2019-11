Na Jelenovem grebenu bodo gradili hotel

Penzion Rebeka in Karolina na vrhu domačije Ježovnikovih v Olimju se bo umaknil hotelu s 75 ležišči. Na Jelenovem grebenu bo zrasel tudi prvi turističnoizobraževalni center pri nas. Naložba, pri kateri bo z garancijo za najeto posojilo pomagal slovenski podjetniški sklad, je vredna 1,1 milijona evrov.

Kot pravi lastnik Borut Ježovnik, takšnega modela v slovenskem turizmu še ni. »Turističnoedukacijski center bo združeval našo celotno proizvodnjo na enem mestu. Gostom bomo ponujali možnost ogledov, pod okriljem centra bosta še izobraževanje in marketing.« Hotel bo imel vso infrastrukturo, wellness in ostalo ponudbo. Letno že zdaj približno sto tisoč gostov obišče Jelenov greben. Zanje skrbi 20 zaposlenih, ob konicah pa še študentska in priložnostna pomoč.

Ježovnikovi so v približno treh desetletjih ustvarili eno najuspešnejših turističnih zgodb v regiji. Svojo prepoznavnost so zgradili na prvih 75 jelenih damjakih. Najprej so se na govedorejski in vinogradniški kmetiji ukvarjali z gojenjem šampinjonov in s predelavo komposta za gobe. Dobri domači kulinariki so počasi dodajali prenočitvene zmogljivosti, sobe in apartmaje. Penzion Rebeka in Karolina je dobil ime po starejših hčerah. Domače izdelke so začeli prodajati v hišni trgovinici, potem so z razvojem lesarske in papirne dejavnosti zasnovali kar celo linijo poslovnih daril. Nekdanji vinograd so v sodelovanju s Kozjanskim parkom zasadili s starimi sortami jabolk in kozolec ob njem preuredili v prireditveni prostor, ki sprejme do 150 oseb.

Kot pravi gospodar, je hotel odgovor na vprašanje, kaj novega pripravljajo svojim gostom v prihodnje. »V naložbo gremo počasi in premišljeno. Stvari morajo dozoreti, sicer je takšen korak lahko tudi dvorezen meč.« Predvidoma bosta hotel in izobraževalnoturistični center na Jelenovem grebenu stala čez dve leti.