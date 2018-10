Na Jožefa Lipolda smo skoraj pozabili

Na Rečici ob Savinji bo ob 19. uri domoznanski večer, na katerem bo predstavljeno življenje in delo Jožefa Lipolda. Ta Zgornjesavinjčan je bil ljudski pesnik in Prešernov sodobnik, ki je bil med drugim župnik na Rečici ob Savinji. Nekatere Lipoldove pesmi so ponarodele ter bodo med domoznanskim večerom recitirane. Predstavljeno bo tudi posebno pastirsko pismo Antona Martina Slomška, Lipoldovega mentorja, ki ga je kot škof namenil rečiškim župljanom.

Jožef Lipold je preživel med Rečičani kar štiri desetletja svojega življenja. Njegovo življenje in delo bo na večeru predstavil domačin Jože Tlaker, ki raziskuje krajevno zgodovino:

Lipold je bil na svojo okolico zelo pozoren:

Na domoznanskem večeru bo sodeloval tudi dialektolog dr. Peter Weiss. Lipold je namreč pisal v narečju:

Domoznanski večer bo v prostorih Medgenborze.

