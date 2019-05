Na kolo za zdravo telo in čisto okolje

Na zadnjo nedeljo v maju bo letos že 14. rekreativna družinska prireditev Na kolo. Osnovni vodili pri organiziranju dogodka, ki povezuje šest sosednjih občine je spodbujanje skupnega aktivnega načina preživljanja prostega časa in skrb za zdravje in okolje.

»Letošnjemu dogodku smo v imenu dodali še naziv »za zdravo okolje«. S tem želimo osveščati trajnostni način mobilnosti, hkrati pa spodbujati k aktivnemu transportu kot eni od oblik telesne dejavnosti za krepitev zdravja,« je v svojem nagovoru poudarila Snežana Delakorda, vodja organizacijskega odbora

Startna mesta tega največjega kolesarskega dogodka na Celjskem ostajajo v vseh šestih občinskih središčih sosednjih občin: Celje, Slovenske Konjice, Šentjur, Štore, Vojnik in Žalec. Kolesarji bodo povsod startali ob 10. uri. Nekoliko spremenjene celjska, konjiška, vojniška, šentjurska in štorska trasa, ki bodo udeležencem nudile še več kolesarskih užitkov. »Ob 10.15 bo pred City centrom Celje start za vse, ki se bodo podali na 12 kilometrsko otroško oziroma družinsko traso. Zanjo je značilno to, da se udeleženci ves čas peljejo po kolesarski stezi,« je še povedala Snežana Delakorda.

Udeležence čaka letos še prav posebna glavna nagrada – e-kolo in možnost brezplačne izposoje e-Kolesca na celjski trasi.

V primeru slabega vremena bo prireditev prestavljena. Nadomestna datuma sta nedelja, 2. in nedelja, 9. junij 2019.

LKK, foto: Na kolo