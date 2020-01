Na Krekovem trgu veselo in zanosno v leto 2020!

Z osrednjim silvestrovanjem na Krekovem trgu v Celju in novoletno poslanico župana Bojana Šrota se je končal praznični december v knežjem mestu in programski del Pravljičnega Celje. Tudi tokratnega silvestrovanja na prostem se je udeležilo več tisoč obiskovalcev, ki so ob dobri glasbi, plesu in zabavi pričakali novo leto 2020.

Tokrat je obiskovalce zabavala skupina Mambo Kings, ki se ji ob polnoči pridružili pevec Tilen Lotrič (dopoldan nastopil tudi na Kolesu sreče NT&RC) in zapel legendarno skladbo Silvestrski poljub. Navdušenje je doseglo vrhunec, prišel je čas za izrekanje voščil, dobrih želja, prve objeme in poljube v novem letu.

RG

Foto: GrupA