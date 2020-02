Na križarki ob Mehiki tudi nekaj oseb s Celjskega, koronavirus ni bil potrjen

Na veliki potniški ladji za križarjenje MSC Meraviglia, ki se je ustavila na mehiškem otoku Cozumel zaradi suma okužbe z novim koronavirusom, je več Slovencev. Med temi naj bi bilo tudi nekaj oseb s Celjskega.

Zunanje ministrstvo je z vsemi slovenskimi potniki v stiku, po zadnjih informacijah pa okužba s koronavirusom na ladji ni potrjena. Zato ladja že nadaljuje pot naprej.

Na ladji je približno 6000 potnikov in članov posadke. Na križarki so se za testiranje na okužbo s koronavirusom odločili, ko je eden od članov posadke zbolel z gripi podobnimi simptomi. Kot je zdaj sporočilo MZZ, naj bi test pri tem članu posadke potrdil prisotnost virusa gripe, ne pa novega koronavirusa.

Novi koronavirus je doslej po vsem svetu zahteval že več kot 2800 življenj, z njim pa se je okužilo več kot 80.000 ljudi. Zaenkrat je Brazilija edina država v Latinski Ameriki, v kateri so potrdili okužbo s tem koronavirusom, ki se je prvič pojavil decembra lani v kitajskem mestu Vuhan. So ga pa zabeležili tudi v ZDA in Kanadi.

STA, SŠol

Foto: splet