Na ledeno ploskev bi rada stopila v ZDA

Julija Blazinšek iz Vojnika je na led prvič stopila pri petih letih. Niso je zanimale svetleče obleke, piruete in plesne koreografije, njen cilj je bil trening hokeja. Skromna in umirjena najstnica je s slovensko žensko hokejsko reprezentanco letos dosegla prvo mesto na svetovnem prvenstvu divizije II-A na Škotskem. Opazili so jo tudi čez lužo. Akademija Gilmour iz ameriške zvezne države Ohio ji je ponudila šolnino za obiskovanje srednje šole, postala bi tudi članica šolske hokejske ekipe. Od sanj jo loči več tisoč dolarjev, ki jih mora prispevati za del šolnine in za ostale stroške.

Hokej jo je začel zanimati, ko je prijatelj v vrtec prinesel hokejsko opremo. Bila ji je všeč. Rolerje je kmalu zamenjala za drsalke in stopila na led. Prva leta je to disciplino pod trenersko taktirko Tomaža Felicijana osvajala v celjskem hokejskem klubu skupaj z dečki, kasneje je bil njen trener Jure Gajšek. Za plošček in hokejsko palico se je v tem času zanimala le peščica deklic. »Včasih se je bilo težko kosati s fanti, če so mi nasproti stali močnejši igralci. A strah me je bilo res malokdaj. Hokej izgleda kot groba igra. Včasih je res tako, a ne vedno. Udarcev doslej ni bilo preveliko,« je opisala.

Pri dvanajstih letih so jo v žensko člansko vrsto sprejeli v Kranju, eno leto je ženski hokej živel tudi v Celju. V zadnjem času je bila šestnajstletnica, ki se v Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko ŠC Celje uči za frizerko, desno krilo v mariborskem hokejsko-drsalnem klubu. Pod vodstvom Denisa Kadića je trenirala vsak dan, konce tednov je posvečala tekmam, tako da je bil njen urnik precej zapolnjen. »Po pouku sem imela le kakšno urico časa, nato sem se odpravila na trening. Ta se je končal šele zvečer. Kljub temu da je bilo naporno, je šlo. Je pa res, da se na povabila prijateljic, da bi se kam odpravile skupaj, nisem mogla odzvati,« je pojasnila.

Večkrat med najboljšimi

Med vsemi dosedanjimi uspehi ima zanjo največji sijaj zmaga s slovensko žensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu divizije II-A proti Mehiki. Reprezentanca je na Škotskem osvojila osvojila prvo mesto v končni razvrstitvi ter uvrstitev v divizijo I-B, kar je največji uspeh slovenskega ženskega hokeja v zadnjih petnajstih letih. Julija je bila prva strelka turnirja.

Precej nazivov najboljše strelke ali najboljše igralke je zbrala tudi, ko je s celjskim klubom igrala na turnirjih doma in v tujini. »Če vem, da imamo na ledu močnega nasprotnika, mi pred dvobojem močneje razbija srce. Vendar prav na tekmah dobim ogromno znanja. Na ledu uživam, rada drsam. To, da lahko tekmujem, mi veliko pomeni,« je dejala.

Kako se je ponudila priložnost za šolanje in trening v Združenih državah Amerike? Eden nekdanjih hokejistov je posnetke njene igre z letošnjega svetovnega prvenstva poslal ameriški akademiji. Ta je kmalu navezala stik z Julijino družino. Prosto mesto v tamkajšnji šoli jo čaka že septembra. Celotna šolnina znaša 52 tisoč dolarjev. Večino bo krila ameriška akademija, Julijina družina mora zbrati 6.700 dolarjev. Na njenih plečih so tudi stroški prevoza in stroški učbenikov ter šolske uniforme. Vse to je za očeta samohranilca s tremi otroki precejšen zalogaj. Da bi Julija dobila priložnost igranja z najboljšimi igralkami v najmočnejši hokejski ligi na svetu, z družino upa na pomoč.

TINA STRMČNIK

Foto: Osebni arhiv

Juliji lahko pomagate pri zbiranju denarja pod okriljem dobrodelne organizacije Karitas Celje na tekoči račun SI56 0510 0801 5567 619, sklic 29368, namen hokejistka Julija.