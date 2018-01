Na mladinskem centru ključ do prve zaposlitve

Pet od desetih iskalcev zaposlitve, ki so se vključili v drugo skupino projekta Ključ, je dobilo zaposlitev. Še enajst mladih pa je izkoristilo brezplačna izobraževanja in usposabljanja, ki jim bodo do nove zaposlitve nekoč v pomoč. Nova in morda zadnja priložnost pod tem naslovom se odpira ta mesec.

Druga skupina mladih iskalcev zaposlitve iz Savinjske regije je svoje aktivnosti izvedla med septembrom in decembrom. V tem času so se udeleženci srečali enajstkrat. Imeli so pet različnih delavnic in dva 40-urna jezikovna tečaja.

Vid Slana z Mladinskega centra Šentjur:

Na Mladinskem centru Šentjur zdaj zbirajo prijave za tretjo in najverjetneje zadnjo skupino mladih v okviru projekta Ključ. Vabljeni so mladi med 18 in 29 letom, ki so iskalci zaposlitve ali pa se še šolajo in bi radi sodelovali na brezplačnih tečajih, izobraževanjih ali usposabljanjih. Prijavnica je na voljo na www.mladi-sentjur.si. Podroben program bo objavljen v začetku januarja 2018.

Projekt Ključ financira Evropska komisija iz Evropskega socialnega sklada. Nosilec dvoletnega projekta je Mladinski center Trbovlje, med partnerji pa so poleg šentjurskega mladinskega centra še Regionalna razvojna agencija Zasavje, Mladinski center Zagorje ob Savi, Mladinski center Šmocl Laško in Katapult Trbovlje.

