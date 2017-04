Na nevaren železniški prehod opozarjali že pred leti

Tragična nesreča, ki se je zgodila včeraj zvečer na železniškem prehodu v Dobriši vasi, bo več kot očitno odmevala še kar nekaj časa. Železniški prehod je namreč zavarovan samo z andrejevim križem, že kar nekaj let pa svetniki v Žalcu opozarjajo na nevarnost na tem odseku in na dejstvo, da bi moral biti prehod na tem delu bolj zavarovan.

Naj spomnimo, da je 16-letno dekle umrlo v avtomobilu 19-letnega voznika, ki naj bi izsilil prednost potniškemu vlaku in zapeljal na železniške tire. V vozilu se je hudo poškodoval še 20-letni sopotnik, ki je sedel na zadnjem sedežu. Vsi trije mladi, ki so bili udeleženi v nesreči, so z območja Žalca. 16-letnica je že letošnja šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na Celjskem.

A to ni prva nesreča na tem železniškem prehodu. Leta 2014 se je na tem nezavarovanem prehodu ponesrečila družina, na srečo brez smrtnega izida. Na nevaren prehod je na seji žalskega občinskega sveta takoj zatem opozorila svetnica Jasna Sraka:

A svetnica je dobila odgovor, ki si ga ni želela:

Kljub včerajšnji nesreči Jasna Sraka meni, da se infrastruktura na tem območju še ne bo spremenila. Še enkrat pa velja opozorilo, da je vidljivost na tem prehodu slaba, zato naj bodo vozniki skrajno previdni.

EP, SŠ