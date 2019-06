Na nova vznemirljiva poglavja slovenske kolesarske pentlje!

Lanske nepozabne podobe jubilejne, 25. kolesarske dirke Po Sloveniji so še vedno sveže. Kot bi bilo včeraj, se spominjam desettisočih gledalcev na etapah po vsej Sloveniji. Množic, ki so se navduševale nad predstavami Primoža Rogliča in drugih največjih asov svetovnega kolesarstva. Ti so v glavnih vlogah tudi na najznamenitejših tritedenskih dirkah, Giro d’Italia, Tour de France in Vuelta.

Le kdo, ki je vsaj malo kolesarski privrženec in domači navijač, bi lahko pozabil čudovit sprejem, kot so ga svojemu rojaku pripravili v zasavskem delu tretje etape? Ta se je spektakularno končala na Starem gradu v razburljivem finišu: ko je že vse kazalo, da bo na navdušenje domačih gledalcev skozi cilj prvi pripeljal Primož Roglič, je bil potem za nekaj metrov hitrejši kolumbijski kolesar Rigoberto Uran, predlanski drugouvrščeni na Touru. Kako je mogoče pozabiti vratolomen spust našega Mateja Mohoriča s Celjske koče po pečovniški strani, ko je res dobesedno šel na glavo in je bil prav tako še v vzponu na Stari grad v igri za zmagovalca etape? Tudi lanski imeniten ciljni šprint v Rogaški Slatini pred množico gledalcev bo še dolgo odmeval, prav tako čudovita kreacija z napisom I Feel Slovenia, ki so jo pod gradom Tabor ustvarili laški učenci. Ravno tako je težko pozabiti podobo kolesarske karavane, ki se je z vijugaste Pečice z Bistriškega prebijala na obsoteljski in kozjanski konec, kjer so najboljši kolesarji sveta lahko spoznavali čudežne lepote zelene Slovenije. Še veliko podobnih slik bi lahko našli in jih naštevali v nedogled.

Tem spominom bomo pustili živeti, z leti bodo še dobivali vrednost, a slovenska kolesarska pentlja mora živeti naprej. Kot v intervjuju te priloge zatrjuje Bogdan Fink, direktor dirke Po Sloveniji in Kolesarskega kluba Adria Mobil, ki je glavni organizator dogodka, bo dirka tudi letos prav tako zanimiva, čeprav na njej letos žal ne bo Primoža Rogliča in nekaterih svetovnih asov, ki so nastopili lani. Bodo pa prišli drugi, prav tako imena z vrha svetovnega kolesarstva, in tudi slovensko zastopstvo bo udarno, saj bo nastopil tudi Jan Polanc, nekajdnevni nosilec rožnate majice na letošnjem Giru d’Italia.

Čar dirke Po Sloveniji je tudi v tem, da je postala mednarodna in domača blagovna znamka (lani je bila na ugledni marketinški konferenci Sporto proglašena za najboljši športni dogodek v Sloveniji). S sodelovanjem Slovenske turistične organizacije (STO) si je izborila svoj zajetni programski čas v slovitem športnem kanalu Eurosport in na nacionalni televiziji. »Bitka za zeleno« (Fight for Green) je s pomočjo zvestih sponzorjev in partnerskih občin postala turistično okno Slovenije v svet, skozi katerega lepote naše dežele lahko občudujejo milijoni gledalcev po Evropi in svetu. Dirka je postala pomemben spodbujevalec kolesarskega turizma v naši državi, gradnje kolesarske infrastrukture in navduševanja vedno več ljudi za kolesarstvo kot način trajnostne mobilnosti.

Mar nismo našteli že dovolj razlogov, da spet komaj čakamo začetek letošnje dirke Po Sloveniji?

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA