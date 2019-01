Na občini Velenje nezadovoljni z odgovorom HSE

Na Mestni občini Velenje niso zadovoljni z odgovorom Holdinga slovenskih elektrarn na odprto pismo župana Bojana Kontiča. Spomnimo, da je slednji konec decembra generalnemu direktorju Holdinga Matjažu Marovtu zapisal, da je bilo prebivalcem Šaleške doline ob načrtovanju šestega bloka šoštanjske termoelektrarne obljubljeno zmanjševanje obremenjevanja okolja in ohranitev delovnih mest. Zdaj pa v dolini ugotavljajo, da so bili zavedeni.

Po tem, ko je Premogovnik Velenje napovedal zategovanje pasu in morebitna odpuščanja, ko so v javnosti vzniknile govorice o uvozu premoga za termoelektrarno, in ko je slednja podražila ceno toplotne energije, je Kontič direktorju Holdinga zastavil številna vprašanja. Najprej o dosegljivih zaloga premoga. Marovt je velenjskemu županu odgovoril, da ima Premogovnik Velenje na razpolago še več kot 110 milijonov ton premoga. Do leta 2027 bo premogovnik letno proizvedel tri tone premoga in pol, nato se bodo količine letnega odkopa zmanjševale. Iskanje možnosti o uvažanju premoga na Holdingu iščejo, saj želijo biti pripravljeni na morebitne večje izpade v premogovniku ali za primere, kadar bo kurilna vrednost premoga manjša od predvidene.

Župan Velenja sprašuje tudi, zakaj ob šestem bloku deluje tudi peti, ki je bil predviden kot hladna rezerva. Iz holdinga odgovarjajo, da bo ekološko prenovljen peti blok predvidoma deloval vse do leta 2030 v primerih povečanih potreb po električni energiji ali med popravili šestega bloka. Prvi mož Velenja s pojasnilom ni zadovoljen. Pravi namreč, da lokalne skupnosti niso nikoli pristajale na istočasno delovanje bloka 5 in 6, saj to pomeni dodatno prekomerno onesnaževanje Šaleške doline.

Na Kontičeva vprašanja o tem, koliko zaposlenih bosta v prihodnjih desetletjih imeli Skupina Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj, Marovt ni odgovoril. Na velenjski občini zato pozivajo, naj podatek javno pojasni. Prav tako zahtevajo pojasnilo glede zvišanja cen toplotne energije. In znova poudarjajo, da ne pristajajo na plačevanje emisijskih kuponov, katerih sredstva bodo namenjena za financiranje projektov iz podnebnega sklada.

TINA STRMČNIK

Foto: GrupA