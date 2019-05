Na območju bolnišnice obsežna vaja reševanja

Na območju Splošne bolnišnice Celje bo danes (ob 9. uri) obsežna vaja evakuacije v primeru požara. Poleg zaposlenih bodo v akciji sodelovali tudi gasilci in ostali, ki bi tudi v dejanski situaciji izvajali reševanje.

Današnja vaja bo del programa rednega usposabljanja zaposlenih za primere požara, drugih izrednih razmer in preverjanja njihove usposobljenosti za izvajanje evakuacije. Med vajo bodo evakuirali bolnike iz ene izmed bolnišničnih stavb.

Letos so izbrali objekt, v katerem je oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Razloga za takšno izbiro sta dva, pravijo v bolnišnici. Prvi je, da takšne vaje v tej stavbi še ni bilo, drugi razlog pa je v tem, da se je v zadnjih letih močno spremenila struktura bolnikov, ki se zdravijo na tem oddelku. Največ bolnikov je namreč nepokretnih ali vsaj gibalno oviranih, zato bi jih bilo treba v primeru požara iz stavbe prenesti. V vaji bodo zato poleg usposobljenosti zaposlenih preverili tudi postopke alarmiranja in organizacijo začetne evakuacije bolnikov v času, ko v bolnišnici še ni gasilcev.

Cilj vaje ni le interne narave, saj želijo z njo preveriti tudi sodelovanje različnih enot pri množični evakuaciji pacientov, od reševalcev, poklicnih in prostovoljnih gasilcev do policistov. Vaja se bo začela ob deveti uri in bo trajala približno dve uri.

SŠol