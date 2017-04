Glasbila na ogled

V Galeriji Mozirje je na ogled razstava glasbil, ki jih izdeluje domačin Anton Petek. Gre za različna ljudska in druga preprosta glasbila, med katerimi so pastirske piščali, brnivka, pokalica iz kanele, drgalo in podobna. Prav tako so predstavljena njegova glasbena dela.

Med Petkovimi glasbili so predvsem takšna, ki so jih ljudje izdelovali v preteklosti, ko je bilo pomanjkanje denarja ter so jih zato ustvarili sami. Petek pravi, da je zanj pomembno, da se ta del slovenske kulture ohranja. O svojih glasbilih je povedal: http://www.nt-rc.si/novi-tednik/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/mozirje-zvocila-1.mp3 Za izdelovanje ljudskih glasbil se je navdušil med obiskom Bele Krajine: http://www.nt-rc.si/novi-tednik/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/mozirje-zvocila-2.mp3 In kakšna glasbena dela ustvarja Anton Petek, kakšna so na razstavi predstavljena? http://www.nt-rc.si/novi-tednik/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/mozirje-zvocila-3.mp3 Anton Petek zadnjih štirinajst let živi v Mozirju, pred tem je vrsto let deloval v Celju. V Mozirju vodi župnijski ter moški pevski zbor. BJ Foto: SHERPA