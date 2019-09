Na ogled postavljen poseben gasilski “veteran”

Obiskovalci si lahko zdaj v paviljonu Poklicne gasilske enote Celje tudi uradno ogledajo eno najstarejših avto lestev v Sloveniji. Na današnje slavnostno odprtje je prišel tudi predsednik države Borut Pahor. Gasilsko vozilo, ki so ga gasilci v Celju uporabljali med letoma 1930 in 1980, so namreč v enoti kar sedem let skrbno obnavljali.

Za obnovo je skrbel poklicni gasilec Iztok Vaš. Kako izjemno vrednost imajo razstavljeno v Poklicni enoti Celje in koliko le-ta pomeni za celjsko gasilstvo, kaže podatek, da bi danes tako skrbno obnovljeno staro vozilo na trgu doseglo ceno tudi milijon evrov.

Dele vozila, predvsem vijake, za obnovo je bilo zaradi starosti zelo težko dobiti na trgu, zato so nekatere dele ponovno izdelali gasilci sami, nekatere pa celo v tujini.

Toda razstavljenega vozila niti slučajno celjski poklicni gasilci ne bodo prodali, četudi bi se zanj morda zanimal kak gasilski muzej. “Vozilo ostane absolutno pri nas. Ogromno nam pomeni,” so jasni v Poklicni gasilski enoti Celje. Je skrbno varovano in predvsem gasilcem predstavlja zgodovinsko vez z gasilstvom v knežjem mestu.

Obnovljeno in razstavljeno vozilo ima gasilsko lestev, visoko 27 metrov, ki so jo že razstavili tudi v središču mesta in na povorki v Vojniku. Vozilo je še vedno v voznem stanju. Obiskovalcem pa je zdaj na ogled torej v posebnem paviljonu ob stavbi poklicne gasilske enote na Dečkovi cesti v Celju.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA