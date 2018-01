Na okrogli mizi o pravih kadrih

V Celju je danes Karierni sejem MojeDelo.com, skupaj s Festivalom izobraževanja. Na stojnicah se predstavljajo različna podjetja in izobraževalne ustanove.

Na tako imenovanih kariernih točkah so za obiskovalce med drugim na voljo svetovanje, psihometrično testiranje ter fotokotiček. Vrstila so se tudi različna predavanja, med drugim je bila dopoldne okrogla miza z naslovom Kdo je pravi?. Razpravljavci so razpravljali o pravih kadrih za prava podjetja ter o različnih okoliščinah tega.

Dobrih kadrov primanjkuje, je bila splošna ugotovitev okrogle mize. In kako jih skušajo pridobiti v Cinkarni Celje? Član uprave Marko Cvetko je o tem povedal:

Ustvarjanje dobrih kadrov je v bistvu skupinsko delo. Tako meni direktorica celjske območne službe zavoda za zaposlovanje Alenka Rumbak:

Za ustvarjanje različnih pogojev je pomembna vloga občin. Polonca Ocvirk iz Mestne občine Celje je o tem povedala:

Celjska občina prav tako sodeluje v regijski štipendijski shemi ter načrtuje gradnjo nove stanovanjske soseske.

Foto: SHERPA