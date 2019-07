Na Pivu in cvetju 75 tisoč obiskovalcev

Letošnje Pivo in cvetje v Laškem je v štirih dneh obiskalo 75 tisoč obiskovalcev, kar je približno toliko kot lani in zaradi česar tudi z vidika obiska festival ostaja najbolj množično obiskan glasbeno turistični dogodek v Sloveniji.

Letos je sicer pri organizaciji festivala prišlo do nekaterih organizacijskih sprememb. Glavni organizator je postal domači javni zavod Stik Laško, ki je to vloge prevzel od dolgoletnega organizatorja Pivovarne Laško Union, ki ostaja glavni sponzor Piva in cvetja. Stalni partner festivala še naprej ostaja tudi Občina Laško.

Sicer pa organizatorji ocenjujejo, da je letos k odličnemu obisku festivala v veliki meri prispevalo tudi lepo vreme, ki se je z obiskovalci nekoliko poigralo le v petek.

