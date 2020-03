Na Polzeli poostren nadzor gibanja

Zaradi nespoštovanja omejitve gibanja in druženja na prostem, redarji že danes v Občini Polzela poostreno nadzorujejo sprehajalce. Nespametne sprehajalce lahko doleti kazen v višini 500 evrov.

Sončno vreme je včeraj mnoge privabilo na plano. In ker večina izbere poznane in bolj priljubljene izletniške točke, na teh mestih prihaja do precejšne gneče. To pa v danih razmerah vsekakor ni dobrodošlo. Zaradi tega se lahko že kaj kmalu zgodi, da bo vlada gibanje državljanov še bolj omejila.

Že danes pa morajo biti bolj previdni vsi, ki se bodo na sprehod podali po kotičkih polzelske občine. Župan Jože Kužnik je namreč že sinoči, z objavo na Facebooku, občane in vse ostale obvestil, da bodo redarji že z današnjim dnem v občini poostrili nadzor gibanja. Kazen za kršitelje je 500 evrov.

Polzela je sicer vključena v skupno medobčinsko redarsko službo, ki poleg Polzelske pokriva še Mestno občino Celje, Občino Braslovče, Občino Laško, Občino Štore, Občino Tabor, Občino Vransko in Občino Žalec.

O tem, ali bodo njihovem zgledu sledile tudi druge občine Kužnik ni seznanjen, svojo odločitev pa utemeljuje z besedami: “V naši občini moramo poostriti nadzor in gibanje omejiti. Žal drugače ne gre. V soboto je bilo na Gori Oljki toliko ljudi, kot na pohodu ob prvem maju.”

LKK, foto: arhiv NT (Andraž Purg – GrupA)