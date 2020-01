Na poti išče doživetja, počiva lahko doma

Lani je obiskala Maroko, Islandijo, Srbijo, Makedonijo, Albanijo, Grčijo, Bosno in Hercegovino, Francijo in Vietnam. Bila je na jadranju po Dalmaciji. Čeprav smo šele skočili v novo leto, ima v žepu že letalsko karto za obisk Gruzije. Na seznamu, ki vključuje vse pomembne življenjske cilje za leto 2020, sta še Mehika in izlet po Balkanu. A naj vas ne zavede. Za Velenjčanko Barbaro Kelher v popotniškem smislu ni zanimiva le tujina. Kadar je le mogoče, se lahkih nog naokrog potepa po Sloveniji. Da je naša država pravi biser, ugotavlja, odkar si je kot tabornica okrog vratu prvič zavezala pisano rutico.

Taborniki so jo najprej zvabili v naravo. Na pragu odraščanja, pred približno petnajstimi leti, so jo okužili še s potovanji. Trenutke z mednarodnih srečanj v različnih evropskih državah, ko je bilo na enem mestu nekaj tisoč mladih, ki so se vsak večer zbrali ob kitari, peli in se družili, še danes hrani v lepem spominu. Leta 2010 se ji je odprla možnost sodelovanja na mednarodnem srečanju v Keniji. Projekt, ki naj bi trajal deset dni, je s skupino somišljenikov podaljšala in na črni celini ostala petdeset dni. Doma niso bili najbolj navdušeni, za Barbaro pa je bilo to doživetje, ki ga zlepa ne bo pozabila. Sploh zato, ker je imela v izobilju to, kar nas sicer pogosto preganja – čas. »Če si kot študent priden, imaš ogromno časa, a malo manj denarja. Ko si zaposlen, je denarja za potovanja malo več, časa pa veliko manj.«

V Afriko se je vrnila leta 2011, in sicer s prijateljico, ki je v okviru Mirovnega inštituta spremljala izvajanja enega od projektov v Ruandi. »Potovanje sem si organizirala v samo dveh dneh. Ob najinem obisku te države je minilo 17 let od tamkajšnjega genocida. Čeprav je ta del države veljal za nemirno območje in so se po ulicah po 16. uri sprehajali vojaki, sva se tam počutili varno. A tega, da ljudje v svoji duši trpijo, ni bilo možno spregledati,« pravi sogovornica. Dodaja, da zdaj domačini spet izkušajo težko obdobje. Na prostost namreč prihajajo zaporniki, ki so v času vojne sejali smrt.

Od avta do kočije

Ljubiteljica potovanj, ki ima to srečo, da je s turizmom povezano tudi njeno delo (je namreč sodelavka Zavoda za turizem Šaleške doline), jo po svetu najraje mahne v lastni režiji. Le enkrat se je na odkrivanje tuje države, in sicer Turčije, podala z agencijo. Ker je bil vodnik odličen, doživetju ni prav ničesar manjkalo, pojasni.

Pred odhodom čez mejo skuša izvedeti čim več o svojem cilju. Še posebej temeljito se je pripravila za pot na Tajsko in v Burmo, kar je bilo prvo daljše potovanje za njenega partnerja. A tudi vsi načrti niso bili dovolj, da usoda dopusta ne bi začinila po svoje. Barbara se je namreč tako dobro pogajala za ceno avtomobila, da je sebi in svojemu dragemu prevoz naposled zagotovila z lojtrnim vozom, ki so ga vlekli konji. Dogodivščini se še danes nasmeji skoraj do solz … A zagotovo ni veliko pustolovcev, ki bi tistih deset kilometrov prepotovali v takšnem stilu.

