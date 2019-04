Na preizkusu “kolesarke ” od Tremerij do Rifengozda

Odsek od Tremerij do Rifengozda na kolesarski povezavi Celje – Laško je že nekaj časa zgrajen in posamični kolesarji so se že podali na pot, ki uradno še ni odprta. V teh dneh smo novozgrajeni odsek, v popolni kolesarski opremi, preizkusili tudi sami, v družbi predstavnikov Občine Laško in Mestne občine Celje, za kateri bo to velika pridobitev.

Investitor izgradnje kolesarske povezave, ocenjene na 6 milijonov evrov, ko bo dokončana v celoti, je državna direkcija za infrastrukturo, s sofinanciranjem pa pri projektu sodelujeta tudi obe občini. Vožnja po doslej zgrajenem odseku, od mostu pri čistilni napravi v Tremerjah do Rifengozda je nadvse zanimiva in slikovita, še zlasti je mikavna vožnja čez novo brv, ki je prava arhitekturna znamenitost, smo si bili enotni vsi udeleženci.

Uradno odprtje odseka Tremerje – Rifengozd bo prihodnjo soboto, 13. aprila, v okviru dneva pomladnega kolesarjenje, ki se ga bo po napovedih udeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Več o našem preizkusu si lahko preberete v reportaži v novi številki Novega tednika.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA