Na razgovor nikoli ne pojdite brez odgovora na to vprašanje

Ni razgovora, na koncu katerega vam sogovornik ne bi postavil vprašanja: »Imate še kakšno vprašanje?« Prestanete govorjenje o svojih slabostih, naredite izjemen vtis na nadrejenega in nato sledi to vprašanje, ki je na prvi pogled povsem nedolžno.

Ne dovolite, da vam dobra priložnost spolzi iz rok. Ključna pri odgovoru na to vprašanje je priprava, zato si preberite, kako lahko naredite še boljši vtis na sogovornika.

1. Bodite pripravljeni nanj

Kandidatom ga postavijo tako pogosto, da ne sme biti več presenečenje. Načrtujte ta trenutek. Raje si zapišite vprašanja, kot da bi si jih poskusili zapomniti, priporočljivo je tudi, da si med razgovorom zapisujete oporne točke, saj se vam bo na ta način utrnilo novo vprašanje.

Če seznam vprašanj pripravite vnaprej, morate biti prilagodljivi, saj se razgovor rad obrne v drugo smer. Ne veste, s kom boste imeli intervju? Pripravite si več vprašanj, in sicer tako za direktorja kot za kadrovika, prav tako bodite pozorni na več morebitnih scenarijev. Bodite pozorni, če vaš sogovornik na pripravljeno vprašanje že odgovori pred tem – nenazadnje si ne želite, da si ustvari mnenje, da ga ne poslušate.

2. Česa nikakor ne smete reči?

Omenjeno vprašanje ima lahko nešteto odgovorov, a pomembno je, da se vsi povezujejo z delovnim mestom in načinom dela. Četudi se vam zdi popolnoma ustrezno, razmislite, ali bo sogovornik morda mislil drugače. Preberite si nekaj primerov nezaželenih vprašanj:

Izvendelovne aktivnosti. Pravilo, ki se ga morate držati, je, da ne sprašujete o izvendelovnih aktivnostih, saj to pokaže, da vas čas izven delovnika zanima bolj kot delovnik.

Vprašanja, na katera lahko sami odgovorite. Če raziskovanje po spletu ponudi odgovor na vaše vprašanje, ga nikar ne zastavite. Predstavlja namreč izgubo časa, poleg tega se od kandidata pričakuje, da se o podjetju pozanima, še preden stopi skozi vrata organizacije.

Plača in bonitete. Med prvim razgovorom se izognite vprašanju o plači. Namesto tega se raje pozanimajte, kako je z materinskim/očetovskim dopustom, a tudi to raje preskočite.

Zahtevna vprašanja. Postavite enostavno vprašanje, na katerega sogovornik hitro najde odgovor.

Preveč vprašanj. Bodite enostavni in kratki. Nadrejeni vam velikokrat postavijo omenjeno vprašanje kot znak olike, zato se ne razgovorite in ne sprašujte preveč. Bodite pozorni na znake pri sogovorniku in odnehajte, ko opazite, da vas ima dovolj.

3. Pripravite vprašanje

S tem vprašanjem vam je dana priložnost, da pokažete, kako predani ste razgovoru. Pokažite, da ste sledili sogovornikovim besedam, in postavite bolj konkretno vprašanje, vezano na tisto, kar ste že slišali. Vas zanimajo morda delovne naloge, ki vam jih je nadrejeni predstavil v tem času? Še bolj se boste izkazali, če ga vprašate o čem, kar je povezano s produkti, s katerimi se v podjetju ukvarjajo.

Ni dovolj le, da raziščete podjetje, temveč se posvetite tudi celotni industriji, s katero se organizacija ukvarja. Ne glede na to, da vprašanje ne bo globoko ali odmevno, bo dalo jasen znak, da ste investirali nekaj svojega časa in energije v podjetje.

Izogibajte se vprašanjem zaprtega tipa in postavite takšno, ki se navezuje na vašo vlogo v organizaciji. Če ste med bolj samozavestnimi, si drznite in sogovornika vprašajte nekaj o sebi – kakšni ste se mu zdeli, kakšno je njegovo mnenje o vas …

ANJA DAMJANOVIĆ

za MojeDelo.com