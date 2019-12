Na Rogli in Golteh začenjajo smučarsko sezono

Na Rogli bodo med 9. in 16. uro bodo obratovale štirisedežnica Planja, vlečnici Uniorček in Košuta ter otroški smučarski trak na smučišču Uniorček. Zaradi pomanjkanja naravnega snega tekaške proge še niso urejene. Hkrati s smučiščem pa se ponovno odpira tudi adrenalinsko sankališče Zlodejevo, ki bo obratovalo med 12. in 18. uro. Nočna smuka se bo predvidoma začela 20. decembra.

Smučarsko sezono ta konec tedna začenjajo tudi na Golteh, kjer so lani odprtim 12 apartmajem letos dodali še 20 novih, s čimer imajo zdaj tam na voljo več kot 400 postelj. S tem pa načrtov še ni konec, pravi direktor družbe Golte Mitja Terče:

Smučarski center Golte in smučišče Celjska koča sta se pred letošnjo zimsko sezono odločila za sodelovanje. Ljubiteljem smučanja sta omogočila, da bodo lahko z enotno sezonsko smučarsko vozovnico smučali na obeh smučiščih, ki sta med seboj oddaljeni le dobre pol ure vožnje. Smučišči bosta med seboj sodelovali tudi poslovno.

