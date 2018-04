Na Rogli zadnji dan smučanja

Letošnja zima je z veliko snega in nizkimi temperaturami omogočila številnim slovenskim smučiščem, da so imela dolgo smučarsko sezono. Na 123. dan smuke na Rogli zaključujejo uspešno zimsko sezono.

Datum prenehanja obratovanja žičniških naprav na Rogli je bil določen na podlagi temeljitega premisleka in izkušenj o gibanju obiska smučišča v pomladnih dneh. Kot so nam povedali v podjetju Unitur, ki upravljajo s smučiščem, so se za zaprtje odločili tudi zaradi vremenskih razmer, ki v prihodnjem tednu napovedujejo precejšnjo otoplitev in dež tudi na 1.500 metrih nadmorske višine.

BGO