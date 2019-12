Na Savinjskem nabrežju bodo sijale praznične podobe

Na Savinjskem nabrežju v Celju so včeraj namestili unikatne lampijone, ki so jih ustvarili v celjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Lampijoni so dopolnili praznično podobo Pravljičnega Celja. Zasijali bodo nocoj, na večer, ko bo otroke obiskal Miklavž. Projekt poteka že 8. leto zapored v sodelovanju med Mestno občino Celje, Zavodom Celeia Celje in Šolskim centrom Celje. Lampijone so poslikali otroci in mladi iz sedmih vrtcev, enajstih osnovnih in šestih srednjih šol skupaj s svojimi mentorji. Glavni namen tega projekta je, da vrtce in šole povabijo k sodelovanju pri ustvarjanju prazničnega vzdušja v mestu.

Ustvarjanje lampijonov v srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja