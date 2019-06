Na širšem Celjskem spet preiskave zaradi droge

Velenjski policisti so te dni zasegli več droge na tamkajšnjem območju. Ovadili so tudi dve osebi. To je že drugi večji zaseg in večja preiskava na področju prekupčevanja drog na Celjskem v zadnjem tednu dni. Naj spomnimo, da so pred dnevi ovadili dvanajsterico zaradi gojenja in preprodaje konoplje.

V prvem primeru na območju Velenja so policisti kar devet zasegov droge opravili minuli vikend na javni prireditvi. Pri 31-letnem Velenjčanu, za katerega so sumili, da je drogo prodajal naprej, so našli več zavojev amfetaminov in okoli sto tabletk ekstazija. Moškega so pridržali in nato na njegovem domačem naslovu opravili tudi hišno preiskavo. V njej so našli in zasegli še dodatnih 60 tabletk ekstazija, merice, tehtnice ter več ostalih stvari, ki jih je uporabljal pri prodaji prepovednih drog.

31-letnika bodo ovadili zaradi suma kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami.

Prav tako včeraj sta bili še dve preiskavi s področja drog. Policisti so v sodelovanju z vodniki službenih psov opravili hišno preiskavo na območju Šoštanja, in sicer pri 36-letnemu moškemu, nato pa še dve hišni preiskavi na območju Ljubnega pri Savinji pri 56-letni ženski. V šoštanjskem primeru so našli manjšo količino posušene konoplje.

56-letnici pa so zasegli okoli 7 kilogramov posušenih delcev konoplje, 82 manjših sadik konoplje ter 105 sadik konoplje različnih velikosti. Zasegli so ji tudi dva šotora, ki sta bila prirejena za gojenje konoplje na podstrešju ene od hiš. Šotora sta bila opremljena z lučmi, ventilatorji, vlagomeri, transformatorji in z ostalo opremo, potrebno za gojenje konoplje.

Oba bodo prav tako ovadili zaradi pečanja z drogo.

SŠol

Foto: PUC