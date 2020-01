Na smučiščih pričakujejo pomoč države

Letošnja mila zima povroča velike preglavice upravljalcem smučišč. Zimska sezona je na polovici, kar pomeni, da sezone ni več mogoče rešiti, pač pa ob zadostni količini snega v nadaljevanju zime le še omiliti posledice. V združenju žičničarjev pričakujejo pomoč države.

»Naravna katastrofa se nam je zgodila predvsem v decembru, ko je v enem tednu prišlo do hude odjuge in dežja, tako da smo izgubili ves sneg. Velika težava je tudi, ker je večino dni na planini toplotna inverzija, zato je topleje kot v dolini, tako da ne moremo zasneževati in je odprtih samo pet od trinajstih prog. To nam povzroča manjši obisk, izpad prihodkov in veliko poslovno škodo,« nezavidljive razmere opisuje direktor družbe Golte Mitja Terče.

Minuli teden so se žičničarji sestali s predstavniki ministrstve za gospodarstvo in za infrastrukturo. »Predstavniki ministrstev so obljubili, da bodo našli način, kako nam pomagati, ali z interventnim zakonom ali na osnovi že obstoječih, da nam bodo ob naravni katastrofi povrnili vsaj del sredstev,« pravi Mitja Terče.

Upravljalci smučarskih centrov si želijo tudi zakona, ki bi jim omogočil sofinanciranje delovanja žičniške infrastrukture. Zaenkrat je ta zakon še v idejni fazi in vprašanje je, če bo sploh sprejet.

