Na sojenju pričala tudi izvedenka sodne medicine

Na okrožnem sodišču v Celju se je danes nadaljevalo sojenje Zvonetu Laubiču. Kot je znano, je obtožen umora iz ljubosumnosti. Lani aprila je na avtobusni postaji pred celjskim Citycentrom z nožem večkrat zabodel svojo partnerko, ki je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka.

Danes so na sojenju zaslišali izvedenko sodne medicine in patologinjo Simono Šramek Zatler. Kot je dejala, je imela Laubičeva partnerka na telesu sledi kar 24 vbodov z nožem in pet večjih vreznin. Če bi napad ostal samo pri prvem vbodu, bi ženska morda še lahko preživela, vendar bi imela zelo hude posledice.

Za Šramek Zatlerjevo je pričal še izvedenec klinične psihologije Bojan Zalar. Ta je v svojem izvedenskem mnenju poudaril, da ljubosumje ni bil razlog za umor, kar tudi Laubič ves čas trdi. Ampak, da gre za splet vseh okoliščin njegove zveze s partnerko, ki ga je po razpadu odnosa ves čas zavračala. Sojenje se bo nadaljevalo 17. oktobra, nekaj več časa za pregled računalnikov obtoženega in umorjene potrebuje namreč izvedenec telekomunikacijske stroke, ki bo podatke pregledoval skupaj s prevajalcem, saj je mnogo komunikacije med Laubičem in partnerko bilo v španskem jeziku.

SŠol