Novica sodi med rekreativne podvige. Ob 14. uri se je na celjski Špici začel Skok v Savinjo, deseti po vrsti.

Pogumnežev je bilo kar 75, od sedemletnega Luke iz Celja do 77-letne Majde iz Žirovnice. Na vse so pazili potapljači in kajakaši Kajak kanu kluba Nivo Celje. V krasnem vremenu je Špica sprejela vsaj 1.500 obiskovalcev, več kot sto jih je bilo tudi na nasprotnem bregu Savinje.

DŠ

Foto: SHERPA