Na Špici še zadnji sprejem za Lana Tominca

S ponedeljkovim sprejemom na Špici za celjskega kajakaša Lana Tominca se je zaključilo slavje po njegovi osvojitvi zlate medalje na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu.

16-letnemu mojstru divjih voda, ki je v Argentini zmagal na mirni vodi, so v Sloveniji najprej čestitali na Brniku, nato pa še v Vojniku, Arclinu, kjer je doma, pa na I. gimnaziji v Celju in naposled še ob Savinji, kjer je začel veslaško pot. Obdarili so ga direktor Kajakaške zveze Andrej Jelenc … Reportažo o sprejemu smo objavili na športnih straneh Novega tednika, kjer lahko preberete še zanimivosti o dogajanju pod obroči (novi trener KK Celje je Vladimir Rizman), prispevek o SP v namiznem tenisu za invalide in še kaj.

DŠ

Foto: SHERPA